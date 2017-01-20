Мужчина вернул долг после ареста ворот

Судебные приставы в Левокумском районе взыскали долг с индивидуального предпринимателя после ареста ворот. Мужчина задолжал более 127 тысяч рублей страховых взносов. Судебное решение о выплате долга никак не повлияло на должника. А вот зияющая дыра в заборе после того, как работники Службы арестовали ворота, портила не только внешний вид домовладения, но и репутацию мужчины среди соседей. Поэтому не прошло и дня, как должник выплатил всю сумму страховых взносов, сообщили в пресс-службе ведомства.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20170120/muzhchina_vernul_dolg_posle_aresta_vorot_99786.html