Можно ли привлекать работников по срочному договору к работе в выходные дни?

О работе в выходные / «Ставропольская правда» от 20 января 2017 г.

– Можно ли работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, привлечь к работе в выходные дни?

– В соответствии со статьей 290 Трудового кодекса РФ их можно привлечь к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, но только с их письменного согласия и в пределах срока действия трудового договора. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в денежной форме не менее чем в двойном размере.

– Специалист проработал в должности заместителя главного бухгалтера три месяца. Может ли он из-за отсутствия опыта отказаться от временного исполнения обязанностей главного бухгалтера?

– На практике нередко бывают случаи, когда в должностных инструкциях отдельных категорий работников предусматривается, что в период отсутствия на рабочем месте другого работника со схожей трудовой функцией они исполняют его обязанности. Работник имеет право отказаться в том случае, если такой формулировки в трудовом договоре нет (статья 60.2 ТК).

– Может ли руководитель организации установить сокращенный рабочий день перед выходными днями?

– Если в организации пятидневная рабочая неделя, то руководитель вправе установить сокращенный рабочий день перед выходными, при этом перераспределив нормальную продолжительность рабочего времени в неделю, которая составляет 40 часов. Например, сократить обеденный перерыв. Эти изменения необходимо прописать в локальном нормативном акте организации, регулирующем режим труда и отдыха работников. При шестидневной рабочей неделе в соответствии со статьей 95 Трудового кодекса рабочий день накануне выходных дней не может превышать пяти часов.

Подготовлено специалистами министерства труда и социальной защиты населения СК.

http://www.stapravda.ru/20170120/mozhno_li_privlekat_rabotnikov_po_srochnomu_dogovoru_k_rabote_v__99750.html