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20 января 2017 г.

Министр образования Ставрополья провел приём в Железноводске

Министр образования СК Евгений Козюра провел личный прием граждан города-курорта Железноводска. Среди вопросов, с которыми жители обратились к министру, в частности, были затронуты тема назревшего строительства новой школы, проблема ежедневного подвоза учащихся к месту учебы в муниципальных общеобразовательных учреждениях в поселке Иноземцево. Е. Козюра дал разъяснения по всем вопросам, обозначенным в ходе приема. Затем вместе с главой города Евгением Моисеевым министр посетил строящийся «Учебно-воспитательный центр в поселке Иноземцево, Пристройка к базовой школе под женскую гимназию на 375 мест» и Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа. Вопросы развития профессионального образования Евгений Козюра обсудил в ходе встречи с директором Железноводского художественно-строительного техникума Юрием Васиным.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170120/ministr_obrazovaniya_stavropolya_provel_priem_v_zheleznovodske_99775.html
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