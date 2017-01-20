Какие комнатные цветы самые опасные?

Рейтинг опасных цветов / «Ставропольская правда» от 20 января 2017 г.

Несомненное украшение любого дома – комнатные цветы. Однако некоторые из них, оказывается, вредны для нашего самочувствия.

Зачастую, приобретая то или иное фиточудо, мы даже не знаем о некоторых вредных свойствах комнатных растений, а потом внезапно замечаем возникающие проблемы со здоровьем. Если в доме живут маленький ребенок или животные, то нужно с повышенным вниманием отнестись к выбору таких зеленых «соседей», советуют эксперты электронного журнала «Дом советов». Некоторые виды содержат в составе своего сока яд или выделяют вредные вещества. При покупке цветка лучше поинтересоваться, к какому виду он относится. Выделяют четыре основных семейства наиболее ядовитых растений: молочайные, ароидные, куртовые и пасленовые. А вот как выглядит десятка наиболее ядовитых комнатных растений: диффенбахия, олеандр, молочай, кротон, азалия, плющ, адениум, монстера и такое, казалось бы, безобидное на первый взгляд растение, как примула. Во время цветения она выделяет токсичные вещества, которые вызывают тошноту и головокружение. Бархатистые листья покрыты небольшими ворсинками, контакт с которыми приводит к жжению и аллергии.

Даже если цветы не представляют вреда, важно выбрать место обитания для них, тем более если есть дети и животные. Растительность лучше не помещать в спальне. С осторожностью — на кухне. При работе с цветами необходимо в обязательном порядке использовать перчатки, тщательно промывать инструменты, ни в коем случае не обрезая эти цветы кухонным ножом.

Между тем биологи определили и рейтинг наиболее полезных цветов, в том числе и с точки зрения врачей-биоэнергетиков. В этом списке герань, благотворно влияющая на человеческий организм, снимающая головную боль, излечивающая от подагры и других недугов. Есть цветы, которым позитивные свойства приписывает народная молва. Например, денежное дерево якобы приносит в дом благополучие в материальном плане. Посадить его рекомендуют собственными руками, а на дно горшка положить монетку. Кактус способен снизить раздражительность и ярость. Рекомендуется людям со вспыльчивым темпераментом. Маранта, пуансеттия помогают найти смысл жизни тем, кто его потерял, и обрести гармонию в профессиональном плане. Врачи рекомендуют держать, особенно на кухне, лимонное дерево, которое хорошо очищает воздух, даже витаминизирует его, являясь к тому же отличным антидепрессантом.

http://www.stapravda.ru/20170120/kakie_komnatnye_tsvety_samye_opasnye_99724.html