Из школы в Железноводске похищено 5 пневматических винтовок

В Железноводске сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже оружия. Злоумышленники, взломав дверь, проникли в одну из школ поселка Иноземцево, где из кабинета ОБЖ похитили пять пневматических винтовок и два макета автомата АК-74. В отношении парней, один из которых в момент совершения преступления являлся учеником этой школы, возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

http://www.stapravda.ru/20170120/iz_shkoly_v_zheleznovodske_pokhischeno_5_pnevmaticheskikh_vintov_99768.html