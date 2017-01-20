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20 января 2017 г.

Из школы в Железноводске похищено 5 пневматических винтовок

В Железноводске сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже оружия. Злоумышленники, взломав дверь, проникли в одну из школ поселка Иноземцево, где из кабинета ОБЖ похитили пять пневматических винтовок и два макета автомата АК-74. В отношении парней, один из которых в момент совершения преступления являлся учеником этой школы, возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170120/iz_shkoly_v_zheleznovodske_pokhischeno_5_pnevmaticheskikh_vintov_99768.html
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