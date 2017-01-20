Инвестпроект по выпуску семян в 600 млн рублей реализуется в Кочубеевском районе

Три проекта по-кочубеевски / «Ставропольская правда» от 20 января 2017 г.

В сельхозпредприятиях Кочубеевского района Ставрополья реализуется сразу три крупных инвестпроекта в АПК. Один из них – в ООО «Агросид» по выпуску семян, общая стоимость проекта 600 млн рублей. Планируется, что за год это предприятие будет производить более 21 тысячи тонн продукции, оно закроет почти половину потребности рынка Ставрополья в семенном материале – гороха, кукурузы, подсолнечника, льна. Завершить проект намечено в следующем году, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Он обеспечит работой более двухсот человек. Кроме того в ООО «Агрокомбинат «Ставрополь» начато строительство тепличного комплекса на площади десять гектаров. В настоящее время ведется планировка площадки. Строительно-монтажные работы будут начаты после открытия кредитной линии. Завершить проект планируется в следующем году. Еще один перспективный проект – Казьминский молочный комбинат, который, правда, появится на территории Невинномысска. Инициаторами его создания выступили четыре ведущих производителя молока: СПК колхоз-племзавод им. Чапаева, СПК колхоз-племзавод «Казьминский», СПК-колхоз «Полярная звезда», СПК колхоз-племзавод «Кубань» Кочубеевского района. На заводе будет выпускаться более 36 тысяч тонн различной молочной продукции в год. Ожидается, что этот крупный промышленный объект будет сдан в следующем году.

http://www.stapravda.ru/20170120/investproekt_po_vypusku_semyan_v_600_mln_rubley_realizuetsya_v_k_99741.html