Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
20 января 2017 г.
Три проекта по-кочубеевски / «Ставропольская правда» от 20 января 2017 г.

Инвестпроект по выпуску семян в 600 млн рублей реализуется в Кочубеевском районе

 

В сельхозпредприятиях Кочубеевского района Ставрополья реализуется сразу три крупных инвестпроекта в АПК. Один из них – в ООО «Агросид» по выпуску семян, общая стоимость проекта 600 млн рублей. Планируется, что за год это предприятие будет производить более 21 тысячи тонн продукции, оно закроет почти половину потребности рынка Ставрополья в семенном материале – гороха, кукурузы, подсолнечника, льна. Завершить проект намечено в следующем году, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Он обеспечит работой более двухсот человек. Кроме того в ООО «Агрокомбинат «Ставрополь» начато строительство тепличного комплекса на площади десять гектаров. В настоящее время ведется планировка площадки. Строительно-монтажные работы будут начаты после открытия кредитной линии. Завершить проект планируется в следующем году. Еще один перспективный проект – Казьминский молочный комбинат, который, правда, появится на территории Невинномысска. Инициаторами его создания выступили четыре ведущих производителя молока: СПК колхоз-племзавод им. Чапаева, СПК колхоз-племзавод «Казьминский», СПК-колхоз «Полярная звезда», СПК колхоз-племзавод «Кубань» Кочубеевского района. На заводе будет выпускаться более 36 тысяч тонн различной молочной продукции в год. Ожидается, что этот крупный промышленный объект будет сдан в следующем году.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170120/investproekt_po_vypusku_semyan_v_600_mln_rubley_realizuetsya_v_k_99741.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Экономика
Инвестпроект по выпуску семян в 600 млн рублей реализуется в Кочубеевском районе
Пилотные проекты ТПП края продемонстрированы в Москве
По итогам Дней Ставрополья в Совете Федерации одобрены многие инициативы
ВТБ заключил больше 230 кредитных сделок с субъектами МСП по «Программе 6,5» на 37 млрд рублей
Дни Ставропольского края в Совете Федерации РФ прошли содержательно
Кочубеевский район
Студенты отметили праздник Крещения на термальных источниках в селе Казьминском
Факты мошенничества с покупкой жилья для государственных нужд выявлены на Ставрополье
В Кочубеевском районе пресекли продажу запрещенных спиртосодержащих лосьонов
На Ставрополье обвиняемый во взяточничестве полицейский начальник вину не признал
Пять человек пострадали в тройном ДТП в Ставропольском крае
Сельское хозяйство
Россельхозбанк и Минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке 5%
Ставрополье готово стать участником пилотного проекта по картофелеводству
Виноградари Ставрополья дали мастер-класс по старинному виноделию в Совете Федерации
Ставропольский край расширяет экспортные поставки зерна
Овечьи проблемы обсудили в Ставрополе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!