Губернатор поздравил земляков с годовщиной освобождения Ставрополья от немецких оккупантов
«Январь – особое время для Ставрополья, – говорится в обращении. – В этом месяце в 1943 году наш край был освобожден от фашистских захватчиков.
Более 5 месяцев длилась оккупация. Это было время террора и горя. От рук захватчиков погибли более трех десятков тысяч наших земляков.
Благодаря отваге, мужеству и стойкости бойцов и командиров Красной армии, участников партизанского движения, тружеников тыла враг был изгнан с нашей земли.
Сегодня 74-ю годовщину освобождения встречают жители Ставрополя и Невинномысска, Кочубеевского, Шпаковского, Грачевского районов. В этом месяце ее отмечают и другие территории края.
С военных успехов, достигнутых на нашей земле, начиналось освобождение всего Юга России. И ставропольский январь 1943-го помог приблизить победный майский салют 1945 года.
Уважаемые ветераны! Низкий поклон вам за освобождение и за Победу! Долгих вам лет!
Вечная память всем, кто погиб, защищая Отечество от врагов, и тем победителям, кого уже нет с нами.
Ставрополье гордится своими героями. Равняясь на них, мы трудимся, чтобы Родина всегда была свободной, сильной и успешной.
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья и благополучия!
И пусть над нашей страной всегда будет мирное небо!»