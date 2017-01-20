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20 января 2017 г.

Губернатор поздравил земляков с годовщиной освобождения Ставрополья от немецких оккупантов

«Январь – особое время для Ставрополья, – говорится в обращении. – В этом месяце в 1943 году наш край был освобожден от фашистских захватчиков.

Более 5 месяцев длилась оккупация. Это было время террора и горя. От рук захватчиков погибли более трех десятков тысяч наших земляков.

Благодаря отваге, мужеству и стойкости бойцов и командиров Красной армии, участников партизанского движения, тружеников тыла враг был изгнан с нашей земли.

Сегодня 74-ю годовщину освобождения встречают жители Ставрополя и Невинномысска, Кочубеевского, Шпаковского, Грачевского районов. В этом месяце ее отмечают и другие территории края.

С военных успехов, достигнутых на нашей земле, начиналось освобождение всего Юга России. И ставропольский январь 1943-го помог приблизить победный майский салют 1945 года.

Уважаемые ветераны! Низкий поклон вам за освобождение и за Победу! Долгих вам лет!

Вечная память всем, кто погиб, защищая Отечество от врагов, и тем победителям, кого уже нет с нами.

Ставрополье гордится своими героями. Равняясь на них, мы трудимся, чтобы Родина всегда была свободной, сильной и успешной.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья и благополучия!

И пусть над нашей страной всегда будет мирное небо!»

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20170120/gubernator_pozdravil_zemlyakov_s_godovschinoy_osvobozhdeniya_sta_99777.html
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