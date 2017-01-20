Эстафету Памяти организовали библиотекари Невинномысска

В честь 74-й годовщины освобождения Невинномысска от немецко-фашистских захватчиков в Центральной городской библиотеке города и ее филиалах проходят встречи с читателями, учащимися школ, студентами техникумов. Цель этих встреч – сохранение памяти о подвиге земляков, противостоявших фашистской угрозе.

Открыли эстафету Памяти библиотекари Центральной детской библиотеки Наталья Лубинец и Наталья Шмакова, которые января провели для девятиклассников средней школы №15 экскурс в историю оккупации и освобождения Невинномысска. Гости поименно вспомнили героев, отдавших жизни при обороне города в августе 1942 года, а также тех, кто освобождал Невинномысск 20-21 января 1943 года. По завершении встречи школьники и библиотекари возложили цветы к обелиску «Огонь Вечной Славы».

Затем Центральную городскую библиотеку посетили студенты Невинномысского энерготехникума. Сердечный отклик у них вызвало повествование о подвиге доктора Марии Суховой, героически спасавшей больных, оставшихся во время захвата города в госпитале. А для второклассников средней школы №12 в хранилище знаний провели беседу «Войны священные страницы навеки в памяти людской».

Как рассказали в пресс-центре Центральной городской библиотеки Невинномысска, в эти дни все посетители библиотеки семейного чтения и прохожие с интересом знакомятся с книжной выставкой «В огне смертельном яростных сражений», оформленной в витрине учреждения. Здесь представлены издания, рассказывающие о героической истории Невинномысска, героях – ставропольцах.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170120/estafetu_pamyati_organizovali_bibliotekari_nevinnomysska_99783.html