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20 января 2017 г.
Электронные очереди на почте / «Ставропольская правда» от 20 января 2017 г.

Электронные очереди внедряются в почтовых отделениях

 

К концу прошлого года Почта России установила 150 систем электронной очереди – 100 в Москве и 50 в регионах страны. В наступившем году по всей России будет установлено еще 1350 электронных очередей, из них более 20 – в субъектах Северного Кавказа. Оборудование и программное обеспечение полностью российского производства. В прошлом году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в нынешнем году планируется закупить такую же партию.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170120/elektronnye_ocheredi_vnedryayutsya_v_pochtovykh_otdeleniyakh_99740.html
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