Еще одна русская героиня Франции / «Ставропольская правда» от 20 января 2017 г.

Коллектив кисловодского театра-музея «Благодать» в рамках своего уникального проекта «Женщины России – героини Франции» подготовил новую экспозицию и спектакль. Они посвящены Елизавете Скобцевой, принявшей после пострига в монахини имя Мария.

Материалы о нашей соотечественнице, ставшей героиней Франции, директор театра-музея «Благодать» Валентина Имтосими и ее супруг профессор Александр Портнягин собирали не только в России, но и во Франции, Германии, США. Благодаря их подвижническому труду кисловодчане и гости курорта узнали об удивительно яркой, самоотверженной россиянке, чьим именем названа улица в Париже.

В юности Лиза переписывалась с поэтом Александром Блоком. Сама писала стихи и прозу. В революцию была активным деятелем партии эсеров, но, как и сотни тысяч соотечественников, несогласных с большевиками, вынуждена была эмигрировать.

Позже Елизавета Скобцева постриглась в монахини и в новом статусе всячески помогала нуждающимся – организовывала дома для престарелых, бесплатные столовые. Но наиболее ярко величие духа матери Марии проявилось в годы оккупации Франции фашистами. Она помогала пленным, участвовала в движении Сопротивления. В 1943-м монахиню арестовали и заключили в концлагерь. Но и за колючей проволокой у нее хватало силы духа не только достойно держаться, но и помогать другим. А затем мать Мария совершила то, что поставило ее в один ряд со святыми мучениками: подменила собой приговоренную к смерти многодетную еврейку и добровольно пошла в газовую камеру.

http://www.stapravda.ru/20170120/ekspozitsiya_o_elizavete_skobtsevoy_otkryta_v_ramkakh_proekta_zh_99695.html