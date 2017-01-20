Двум судебным приставам на Ставрополье грозит штраф до 4 млн рублей за взятку

В прокуратуре Новоалександровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего судебного пристава Новоалександровского РОСП УФССП России по краю Ю. Чернеева и судебного пристава этого же отдела И. Поминовой. Они обвиняются в получении взятки в 50 тысяч рублей от гражданина, участвующего в оперативно-разыскном мероприятии. Это плата за действия в пользу взяткодателя по снятию арестов с его недвижимого имущества. Уголовное дело направлено в суд. Взяточникам грозит наказание в виде штрафа в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей либо лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170120/dvum_sudebnym_pristavam_na_stavropole_grozit_shtraf_do_4_mln_rub_99763.html