Четверть населения Ставропольского края подключилась к порталу «Госуслуги»

Каждый четвертый / «Ставропольская правда» от 20 января 2017 г.

Как сообщает министерство энергетики, промышленности и связи Ставрополья, по итогам 2016 года аудитория портала «Гос-услуги» приросла еще на 100 тысяч человек. Итоговый результат – четверть жителей края пользуются государственными услугами с помощью Интернета. «В ушедшем году дизайн и функционал портала приблизились к федеральным стандартам сервиса, в частности, появилась возможность записи на прием к врачу, не выходя из дома. Многие муниципалитеты активно работали над переведением госуслуг в электронный вид, что не осталось незамеченным», – отметил министр Виталий Хоценко. По итогам года лидирующие позиции по количеству пользователей портала занимают города Георгиевск, Ставрополь и Лермонтов. Среди муниципальных районов наилучшие показатели у Андроповского, Александровского и Кировского. Многие оценили возможности, которые открываются благодаря новым технологиям. Среди самых востребованных услуг – получение российского и заграничного паспортов, водительских прав, прописка, регистрация автомобиля и другие.

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20170120/chetvert_naseleniya_stavropolskogo_kraya_podklyuchilas_k_portalu_99749.html