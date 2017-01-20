Бывший сторож два года жил в общежитии техникума на «птичьих правах»

После увольнения из техникума, сторож и его сожительница в течение двух лет проживали в комнате общежития на «птичьих правах». Несколько раз администрация колледжа пыталась самостоятельно выселить бывшего работника, но тот каждый раз возвращался, проникая через окно. Представители учебного заведения обратились в суд, обязавшего мужчину покинуть незаконно занимаемое помещение. Исполнить решение суда помогли судебные приставы, которые в присутствии понятых описали имущество должника и оставили его мужчине на ответственное хранение. Далее был составлен акт о выселении, а работники ЖЭУ врезали новый замок, сообщили в пресс-службе ведомства.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20170120/byvshiy_storozh_dva_goda_zhil_v_obschezhitii_tekhnikuma_na_ptich_99789.html