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20 января 2017 г.

64 миллиона рублей налогов задолжал директор фирмы в Ставрополе

Следственным отделом по Промышленному району Ставрополя, сообщили в ведомстве, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Траст-М», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. С 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года директор не платил налоги на добавленную стоимость и прибыль, представляя в налоговый орган декларации с ложными данными. Общая сумма долга – более 64 миллионов 500 тысяч рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170120/64_milliona_rubley_nalogov_zadolzhal_direktor_firmy_v_stavropole_99764.html
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