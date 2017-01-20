185 кг рыбы изъято за нарушения санитарных норм на Ставрополье

В последнем квартале прошлого года специалисты краевого управления Роспотребнадзора проверили более полусотни рыбных магазинов и точек общепита.

В ходе проверок на 39 объектах отмечены неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, нарушение условий хранения продуктов, а также прав потребителей на получение достоверной информации о реализуемом товаре. В отношении нарушителей вынесено 50 постановлений по делам об административных нарушениях, сумма штрафов достигла почти девяноста тысяч рублей. Из оборота изъято более полусотни партий рыбопродукции общим объемом 185 килограммов.

Т. КАЛЮЖНАЯ

http://www.stapravda.ru/20170120/185_kg_ryby_izyato_za_narusheniya_sanitarnykh_norm_na_stavropole_99761.html