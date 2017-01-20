185 кг рыбы изъято за нарушения санитарных норм на Ставрополье
В последнем квартале прошлого года специалисты краевого управления Роспотребнадзора проверили более полусотни рыбных магазинов и точек общепита.
В ходе проверок на 39 объектах отмечены неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, нарушение условий хранения продуктов, а также прав потребителей на получение достоверной информации о реализуемом товаре. В отношении нарушителей вынесено 50 постановлений по делам об административных нарушениях, сумма штрафов достигла почти девяноста тысяч рублей. Из оборота изъято более полусотни партий рыбопродукции общим объемом 185 килограммов.