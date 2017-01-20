165-летие Василия Сафонова отметили памятным вечером в Кисловодске

«В.И. Сафонов – христианин и патриот». Под таким,- несколько необычным,- углом зрения в историко – краеведческом музее «Крепость» говорили о жизни и деятельности выдающегося пианиста и педагога, бывшего директора Московской консерватории, Почетного гражданина Кисловодска Василия Сафонова на вечере, приуроченном к 165-летию со дня его рождения.

По мнению старшего научного сотрудника музея Натальи Лузиной, многое в семье Сафоновых определила принадлежность их рода к старообрядческой ветви христианства. Отец Василия Сафонова Илья Иванович, будучи простым казаком, принадлежал к старообрядческой церкви. Но, вероятно, после того, как в 1849-м году за храбрость получил офицерское звание, Илья Иванович примкнул к «единоверцам» – той ветви старообрядчества, которая признавала официальную православную церковь и соглашалась состоять под управлением православного епископа. Это было непременным условием продвижения по служебной лестнице. Отличавшегося редкостной силой и храбростью единоверца Сафонова щедро награждали орденами и званиями. Перед выходом в отставку Илья Иванович уже был казачьим генералом, дом которого посещали многие высокие чины. Хотя Сафоновы и были приписаны к казачьей станице Кисловодской, но регулярно посещали Свято-Никольский храм неподалеку от источника нарзана. Более того, Илья Иванович деятельно участвовал в его строительстве. Несмотря на это, в семье сохранялся старообрядческий уклад жизни и порядки, где слово старшего – закон.

Хотя Василий Сафонов с юности жил и учился в Санкт – Петербурге, однако сполна унаследовал крутой нрав казаков – старообрядцев. Объясняя резкость своего характера, Василий Ильич не раз говорил: «Я из Терека». Возможно, видя в Василии Ильиче силу и волю, нетипичные для столичных жителей, Петр Чайковский и настаивал, чтобы потомственного казака Сафонова назначили директором Московской консерватории. Живя в Москве, Василий Ильич с семьей посещал единоверческую церковь, а за границей помогал опальному священнику – единоверцу. Очень уважали Василия Сафонова и казаки станицы Кисловодской, среди которых было много старообрядцев. Как в свое время его отец деятельно участвовал в строительстве Свято – Никольского храма в городе Кисловодске, так и Василий Ильич входил в Попечительский совет по строительству Крестовоздвиженской церкви в станице Кисловодской.

При всем том, как рассказала Наталья Лузина, Василий Сафонов был хлебосольным хозяином и меценатом. Он по-отечески опекал, а зачастую и просто подкармливал у себя дома малоимущих студентов. Мало кто знает, что знаменитая «Сосновая горка» в Кисловодском Курортном (ныне национальном) парке, сто лет назад называлась «Романовской» и сосен на ней не было. Это Василий Ильич предложил приезжавшим к нему ученикам посадить там сосны. Он же купил для Свято – Никольского храма весьма дорогую по тем временам фисгармонию. Сотрудники музея «Крепость» считают, что фисгармония, которую много лет назад передала в дар проживавшая рядом храмом старушка, и есть тот инструмент, который привез в Кисловодск Василий Сафонов.

Хорошо знают на Кавказских Минеральных Водах и Сафонова – музыканта. С 1910 по 1918 годы Василий Ильич 20 раз выступал как пианист и дирижер в Кисловодском Курзале. Не случайно Северо – Кавказская госфилармония, базирующаяся в этом замечательном здании, носит имя Сафонова. Как и музыкальная школа в Пятигорске, созданная по настоянию Василия Сафонова. На торжественном вечере, посвященном 165-летию со дня рождения маэстро, были и студенты Краевого музыкального колледжа имени Сафонова. Их преподаватель рассказала, почему победитель Первого конкурса имени Чайковского, выдающийся американский пианист Ван Клиберн, называл себя «внуком Сафонова». Дело в том, что его русская преподавательница училась непосредственно у Василия Ильича. И нынешние студенты гордятся тем, что их колледж носит имя Сафонова. Трое из них показали собравшимся на вечер в честь дня рождения маэстро, что являются достойными приемниками выдающегося пианиста.

Затем все участники торжественного вечера возложили цветы к кресту в ограде Свято – Никольского храма, установленному примерно на том месте, где находился фамильный склеп Сафоновых, разрушенный в 1936-м году вместе с храмом. Обидно и горько, что большевики так отнеслись к памяти семьи верой и правдой служившей Отечеству. Но справедливость восторжествовала, и ныне к кресту, символизирующему фамильный склеп Сафоновых, идут и идут люди, чтобы поклониться истинным христианам и патриотам.

http://www.stapravda.ru/20170120/165letie_vasiliya_safonova_otmetili_pamyatnym_vecherom_v_kislovo_99765.html