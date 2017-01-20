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20 января 2017 г.

13 млн рублей заплатила нефтегазовая компания на Ставрополье за загрязнение окружающей среды

Судебные приставы Нефтекумского района взыскали более 13 миллионов рублей с нефтегазовой компании, после предупреждения о последствиях. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки организации, предоставляющей услуги в области добычи нефти и природного газа, Департаментом Росприроднадзора по СКФО было установлено, что предприятие осуществляло размещение отходов на полигоне, однако плату за негативное воздействие на окружающую среду не вносило. Суд вынес решение о взыскании с компании задолженности. Судебные приставы, навестив руководство крупной организации, предупредили должника о возможном вынесении постановления об исполнительском сборе, а также об аресте счетов и имущества. Не сложные расчеты показали, что почти миллион нужно будет переплатить штрафных санкций, если несвоевременно оплатить задолженность. Идти на еще большие расходы предприятие не пожелало. Поэтому уже через три дня на депозитный счет отдела поступила вся сумма долга, в последствие перечисленная взыскателю.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20170120/13_mln_rubley_zaplatila_neftegazovaya_kompaniya_na_stavropole_za_99788.html
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