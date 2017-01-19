Житель Минвод угнал автомобиль у частных охранников после дебоша в бане
В отдел МВД России по Минераловодскому городскому округу поступило заявление от местного жителя – у него украли автомобиль.
Злоумышленник, будучи в общественной бане, так увлёкся не паром, а спиртным, что отказался уходить из помывочного заведения даже после его закрытия. Сотрудники бани вызвали бойцов частного охранного предприятия. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что охранники оставили ключи от автомобиля в замке зажигания, совершил угон транспортного средства.
Полицейские нашли и задержали угонщика -39-летнего жителя Минеральных Вод. Он задержан под подписку о невыезде, рассказали в ГУ МВД России по краю.