Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
19 января 2017 г.

Житель Минвод угнал автомобиль у частных охранников после дебоша в бане

В отдел МВД России по Минераловодскому городскому округу поступило заявление  от местного жителя – у него украли автомобиль.

Злоумышленник, будучи в общественной бане, так увлёкся не паром, а спиртным, что отказался уходить из помывочного заведения даже после его закрытия. Сотрудники бани вызвали  бойцов  частного охранного предприятия. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что охранники оставили ключи от автомобиля в замке зажигания,  совершил угон транспортного средства.

Полицейские нашли и задержали угонщика -39-летнего жителя Минеральных Вод. Он задержан под подписку о невыезде, рассказали в ГУ МВД России по краю. 

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170119/zhitel_minvod_ugnal_avtomobil_u_chastnykh_okhrannikov_posle_debo_99703.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Происшествия
Житель Минвод угнал автомобиль у частных охранников после дебоша в бане
Житель Георгиевского района сел на три года за изнасилование 73-летней женщины
Рецидивист из Михайловска угнал трактор в Ипатовском районе и продал его знакомому
Водитель грузовой «ГАЗели» сбил пешехода на «Подъезде к городу Ставрополю»
В Ставрополе столкнулись пассажирская маршрутка и иномарка
Минераловодский район
Гражданин Турции пытался незаконно провезти партию товаров на Кавминводы
Вблизи Минеральных Вод в результате аварии пострадали три человека
В Минводах вор украл у знакомого из-под матраса 50 тысяч рублей
В Минводах отметили 74 года со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Алиментщик не смог вылететь за границу в праздники из-за долга в 390 тысяч рублей

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!