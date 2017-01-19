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19 января 2017 г.

ВТБ заключил больше 230 кредитных сделок с субъектами МСП по «Программе 6,5» на 37 млрд рублей

Банк ВТБ

Банк ВТБ подвел итоги работы по программе льготного кредитования, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России. ВТБ стал первым банком, который начал выдавать кредиты по этой программе в декабре 2015 года, и на данный момент является абсолютным лидером среди российских банков по объему выданных средств с долей около 60% от общего кредитного портфеля «Программы 6,5».

На 1 января 2017 года банком заключено 234 кредитных соглашения на общую сумму 37 млрд рублей, из которых на отчетную дату выдан 31 млрд. Средняя сумма кредита составила 158 млн рублей, средняя процентная ставка – 10,05% годовых. ВТБ идет навстречу клиентам и снижает и без того привлекательные ставки, в том числе за счет сокращения маржи банка.

Финансирование банка ВТБ получили компании из 54 регионов России. Наиболее активными участниками программы стали компании Татарстана, Воронежской области и Ставропольского края – в этих регионах кредиты банка ВТБ привлекло наибольшее число заемщиков.

В отраслевом разрезе активнее всего кредитовались представители пищевой промышленности, растениеводства, животноводства, производственных отраслей (фармацевтика, машины и оборудование, металлические изделия). Половина привлекаемых бизнесом средств направлена на инвестиционные цели.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский прокомментировал: «Банк ВТБ является абсолютным лидером по количеству выданных кредитов по «Программе 6,5». Но на достигнутом мы не останавливаемся и продолжаем активно финансировать малый и средний бизнес по этой программе, максимально снижая ставки для наших клиентов, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, даже за счет маржи банка. Так, например, для компаний-экспортеров в рамках соглашения с Корпорацией МСП и Российским экспортным центром ВТБ снизил ставки до уровня 9% годовых и ниже. Наша цель в 2017 году – удержать позиции лидера и выдать компаниям малого и среднего бизнеса не менее 30 млрд кредитных средств».

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170119/vtb_zaklyuchil_bolshe_230_kreditnykh_sdelok_s_subektami_msp_po_p_99705.html
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