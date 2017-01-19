Волейболисты «Трансгаз-Ставрополь» на равных сыграли с грозненцами и москвичами

Выступающая в высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу команда «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска завершила программу первого круга соревнований домашними играми с командой «Грозный», представляющей столицу Чеченской Республики. Обе встречи прошли в упорной борьбе, хотя и закончились с «сухим» счетом 3:0. В первом поединке наши земляки взяли верх, в повторном уступили. Программу второго круга газовики также начали в родных стенах. Двойное противостояние со столичным коллективом МГТУ также принесло два «сухих» результата, только на этот раз хозяева сначала проиграли в упорной борьбе, а затем в не менее упорной схватке выиграли.

Одержав семь побед в 24 играх трансгазовцы по-прежнему идут на десятом месте в турнире из 12 коллективов. 21 и 22 января георгиевцы проведут две игры в Ярославле против местной команды «Ярославич», идущей в турнирной таблице на втором месте.

http://www.stapravda.ru/20170119/voleybolisty_transgazstavropol_na_ravnykh_sygrali_s_groznentsami_99701.html