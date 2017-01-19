Убив пятигорчанина-насильника, мужчина и женщина пытались сжечь его тело

Зампрокурора края, сообщила пресс-служба ведомства, утвердил обвинительное заключение по обвинению К. Молчановой и А. Гаврилова в убийстве жителя Пятигорска.

В октябре 2008 года Молчанова в связи с систематическим применением к ней еще живым мужчиной решила его убить. И попросила помочь ей своего знакомого Гаврилова. Идея возникла во время совместного распития спиртного. Вооружившись топором и точильным камнем, преступная пара убила мужчину. Чтобы скрыть преступление Молчанова и Гаврилов перенесли тело потерпевшего в подвал, где пытались сжечь его. Оперативники узнали о преступлении и на основании показаний обвиняемых нашли костные останки потерпевшего. Молчанова и Гаврилов были задержаны и заключены под стражу.

Уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд. Обоим обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.

http://www.stapravda.ru/20170119/ubiv_pyatigorchaninanasilnika_muzhchina_i_zhenschina_pytalis_szh_99747.html