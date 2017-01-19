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19 января 2017 г.

Трех иностранцев с оружием и взрывчаткой задержали в Ессентуках

У азиатских граждан были изъяты пистолет с магазином, снаряженный 5 патронами, и граната. А в доме, где жили задержанные, нашли и изъяли еще три тротиловые шашки, более 50 патронов, мобильные телефоны и сим-карты.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО во взаимодействии с УФСБ России по краю задержали в Ессентуках трех граждан одной из среднеазиатских республик, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО. У азиатских граждан были изъяты пистолет с магазином, снаряженный 5 патронами, и граната. А в доме, где жили задержанные, нашли и изъяли еще три тротиловые шашки, более 50 патронов, мобильные телефоны и сим-карты.

Правоохранители установили, что один из задержанной преступной троицы в 2011 году совершил грабеж на территории Ставрополья, был осужден и после освобождения депортирован на родину. Там он сменил фамилию и вновь прибыл на территорию РФ. Все трое задержаны.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170119/trekh_inostrantsev_s_oruzhiem_i_vzryvchatkoy_zaderzhali_v_essent_99746.html
Фотография к статье Трех иностранцев с оружием и взрывчаткой задержали в Ессентуках
У азиатских граждан были изъяты пистолет с магазином, снаряженный 5 патронами, и граната. А в доме, где жили задержанные, нашли и изъяли еще три тротиловые шашки, более 50 патронов, мобильные телефоны и сим-карты.
У азиатских граждан были изъяты пистолет с магазином, снаряженный 5 патронами, и граната. А в доме, где жили задержанные, нашли и изъяли еще три тротиловые шашки, более 50 патронов, мобильные телефоны и сим-карты.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по СКФО
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