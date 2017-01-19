Сотрудница почты Невинномысска признала вину в коммерческом подкупе

После публикации заметки под заголовком «Коммерческий подкуп на почте» ( «СП» от 18.1 2017 г.) УФПС Ставропольского края сообщает следующее:

«Филиал, о котором шла речь в газете, оказывал все необходимое содействие в расследовании данного происшествия. Сотрудница признала свою вину и раскаялась в содеянном. Обращаем внимание, что подобные происшествия не отражаются на обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.

Отметим, что в настоящее время такие случаи в филиале единичны. Взаимодействие службы безопасности предприятия с правоохранительными органами и эффективная контрольно-ревизионная работа филиала позволяют своевременно выявлять сотрудников, склонных к злоупотреблениям служебным положением».

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170119/sotrudnitsa_pochty_nevinnomysska_priznala_vinu_v_kommercheskom_p_99698.html