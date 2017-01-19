2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
19 января 2017 г.

Сотрудница почты Невинномысска признала вину в коммерческом подкупе

После публикации заметки под заголовком «Коммерческий подкуп на почте» ( «СП» от 18.1 2017 г.) УФПС Ставропольского края сообщает следующее:

«Филиал, о котором шла речь в газете, оказывал все необходимое содействие в расследовании данного происшествия. Сотрудница признала свою вину и раскаялась в содеянном. Обращаем внимание, что подобные происшествия не отражаются на обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.

Отметим, что в настоящее время такие случаи в филиале единичны. Взаимодействие службы безопасности предприятия с правоохранительными органами и эффективная контрольно-ревизионная работа филиала позволяют своевременно выявлять сотрудников, склонных к злоупотреблениям служебным положением».

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170119/sotrudnitsa_pochty_nevinnomysska_priznala_vinu_v_kommercheskom_p_99698.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Общество
Какими именами называли детей на Ставрополье в 2016-м году
Сотрудница почты Невинномысска признала вину в коммерческом подкупе
«Ростелеком» обеспечил устойчивую работу своей сети в новогодние праздники
Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Александровском районе
В Пятигорске «Центральный» стадион станет «безбарьерным» в 2017 году
Право и закон
Гражданин Турции пытался незаконно провезти партию товаров на Кавминводы
Пятигорские школьники предложили новые дорожные знаки
В Пятигорске директор «Рассвета» задолжал более 3 млн рублей зарплаты работникам
Следователь отдела МВД по Предгорному району подозревается в покушении на мошенничество
С жителей Кисловодска намерены взыскать 128 млн рублей – долги за воду
Невинномысск
Бывший мэр Невинномысска А.Семенченко стал советником нынешнего главы города
На Невинномысской ГРЭС реализовали проект шумоглушения
Коммерческий подкуп на почте
Окунуться в крещенскую купель можно будет в Большом Зеленчуке
В Невинномысске стартовали мероприятия в честь 74-й годовщины освобождения от фашистской оккупации

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!