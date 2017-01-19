Пятигорск станет съемочной площадкой для экранизации эпопеи «Хождение по мукам»

В год 100-летия Октябрьской революции исторические улицы Пятигорска станут съемочной площадкой для фильма «Хождение по мукам».

Новую экранизацию романа Алексея Толстого осуществляет телеканал НТВ. Фильм по сценарию Елены Райской снимает режиссер Константин Худяков. Роли сестер Даши и Кати Булавиных исполнят Анна Чиповская и Юлия Снигирь. Антон Шагин перевоплотится в поэта-декадента Алексея Бессонова, Павел Трубинер предстанет в образе белого офицера Вадима Рощина, а Леонид Бичевин сыграет молодого инженера Ивана Телегина.

По мнению режиссера Константина Худякова, в Пятигорске и его окрестностях есть места, которые соответствуют Галиции, где, согласно роману, происходят некоторые сражения. Сохранились и исторические улицы, которые даже не нужно реставрировать перед съемкой, а можно входить и работать.

За четыре десятка съемочных дней уже снята масса сцен в Санкт-Петербурге. Помимо Пятигорска работать над проектом группа будет в Москве и Риге. Премьера 12-серийного фильма «Хождение по мукам» намечена на ноябрь-декабрь 2017 года.

http://www.stapravda.ru/20170119/pyatigorsk_stanet_semochnoy_ploschadkoy_dlya_ekranizatsii_epopei_99693.html