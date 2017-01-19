Вновь на Ставрополье, как и по всей России, отмечены массовыми купаниями праздничные дни Крещения. Гармонично и красиво сошлись воедино воспоминание о евангельском событии крещения Христа пророком Иоанном Предтечей и народная традиция, побуждающая тысячи людей приходить к водоемам, причем чаще поздним вечером и ночью, и окунаться в холодную, а где-то и просто ледяную январскую водичку…

Торжественные службы проходили в эти дни в храмах по всему краю. В навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил Божественную литургию в Андреевском соборе Ставрополя. Богослужебные песнопения исполнил хор Ставропольской духовной семинарии под управлением регента Даниила Чукарина. Проповедь перед причастием произнес ключарь Андреевского собора, проректор по учебной работе семинарии игумен Алексий (Смирнов). По окончании литургии митрополит Кирилл совершил чин великого освящения воды. Затем владыка поздравил верующих с праздником Богоявления. В архипастырской проповеди он пояснил глубокий духовный смысл освящения воды на праздник Крещения Господня и призвал благоговейно относиться к этой святыне. В сочельник многие приходят в храмы, чтобы набрать крещенской воды, почитаемой как целительная и чудотворная, ее хранят дома в течение всего года. И каждый раз не устаешь удивляться этому реальному чуду — крещенская святая вода сохраняет свою чистоту и свежесть действительно очень долго!

В саму крещенскую ночь митрополит Кирилл возглавил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе, где собралось большое количество верующих. Немало людей и в этом году решилось поучаствовать в традиции крещенского купания. В Ставропольском крае массовые погружения проходили на 46 водоемах, за безопасностью наблюдали специальные бригады экстренных служб — медики, спасатели, полицейские. В Ставрополе купания прошли в купелях храма Серафима Саровского, на Холодном роднике и в районе военного госпиталя.

Пожалуй, самым организованным нынче можно назвать купание в Серафимовской купели, где все было заранее хорошо подготовлено к приему большого числа людей — и оборудованные раздевалки, и палатка для обогрева, и четко отлаженная сама процедура погружения в воду: никто не толпился, соблюдалась живая очередь, а это особенно важно, учитывая ограниченное пространство данной территории. Ставропольцы приходили целыми семьями, с детьми, и ребятишки наравне со взрослыми смело окунались в воду. Правда, самых маленьких не было видно, и это, наверное, правильно: не стоит рисковать здоровьем малышей, впрочем, как и людей солидного возраста. Кто-то не смог принять участие из-за того, что ощутил влияние переживаемой как раз в это время эпидемии гриппа. Ну а в целом пришедшие к водоемам вновь радостно подтверждали: ощущения пережиты необыкновенные, замечательные, поистине — словно вновь на свет народился!

Всего же нынче по всей России более 1,8 миллиона человек приняли участие в крещенских купаниях. Между прочим, как утверждают и служители церкви, и историки, «купание в полынье – «иордани» на Богоявление — это не такая уж древняя, как принято думать, а сравнительно недавняя российская традиция. Ранее, лет этак сто тому назад, повсеместно совершались крестные ходы на «иордани» с освящением воды, но массовое купание этому не сопутствовало. Крещенскую водичку пили, окропляли ею дома, учреждения... Зато в Петербурге в обычае были крещенские военные парады, принимаемые царской фамилией. В близких нам по православной вере Болгарии, Македонии и Греции сложились свои традиции: после освящения воды там организуют торжественные процессии с хоругвями (по сути, крестные ходы) к водоемам, при этом священники бросают деревянный крест в воду, после чего энтузиасты из числа участников шествия ныряют за ним. Выловить крест из воды считается почетным.

http://www.stapravda.ru/20170119/prazdnik_krescheniya_gospodnya__bogoyavleniya__massovo_otmetili__99702.html