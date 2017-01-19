По итогам Дней Ставрополья в Совете Федерации одобрены многие инициативы

В течение трех дней в рамках дней Ставропольского края в Совете Федерации краевые проблемы были обсуждены на заседаниях четырех комитетов верхней палаты российского парламента, а также на пленарном заседании, по итогам которого принято постановление с рекомендациями Федеральному Собранию и Правительству России. Ставрополье поставило перед центральной властью вопросы, далеко не местного значения, актуальные и для других регионов.

Отношения на уровне «центр – субъект», по мнению ставропольцев, необходимо совершенствовать. Неслучайно регионы просят предоставления большей самостоятельности: сегодня их «самочувствие» и возможность динамично развиваться во многом зависит от воли федералов. И есть направления, на которых можно работать эффективнее, если дать регионам больше суверенитета. К повышенной ответственности за свои дела и поступки в связи с этим Ставрополье готово.

Совет Федерации обеспечил возможность говорить на горячие темы без обиняков, в формате живой дискуссии. В частности, основополагающими в отношениях края с федеральной властью представляются нормы межбюджетного взаимодействия. Точку зрения исполнительной власти Ставрополья обосновала заместитель председателя правительства – министр финансов края Лариса Калинченко. Действующая схема уплаты налогов приводит к сокращению доходов регионального бюджета. И это несмотря на то, что по темпам роста прибыли предприятий и организаций Ставрополье с 2013 года стабильно опережает среднероссийский уровень. Парадоксально, но при таком раскладе доходы бюджета края от налога на прибыль снижаются. Причины разные. Среди них данные предприятиям федеральные льготы, позволяющие возвращать себе часть уплаченных прежде в краевой бюджет налогов. Давность срока перерасчета платежа – три года. Так что перспектива объема потерь бывает непредсказуемой. «С помощью» этого механизма краевая казна лишилась 6,8 миллиарда рублей только за 2015-2016 годы.

Бонусы инвесторам, в частности резидентам региональных индустриальных парков, нередко дублируют друг друга, что также не способствует наполнению краевой казны. В Налоговый кодекс РФ, предложила ставропольская делегация, необходимо внести ряд изменений, которые в том числе сократят возможности льготного возвращения налогов из регионального бюджета.

Положительным итогом состоявшегося разговора можно считать обещанную Минфином России финансовую помощь, чтобы в 2017 году не только сохранить допустимые нормативы соотношения между доходами и госдолгом региона, но и приступить к снижению его объема.

О том, что достижения и потенциал реального сектора экономики края гарантируют дальнейший рост, свидетельствовала выставка, развернутая в здании верхней палаты российского парламента. Ставрополью есть что показать. Это отметила и глава Совфеда Валентина Матвиенко, которая совершила обход экспозиции вместе с губернатором Владимиром Владимировым. Наибольший интерес вызвали пластины искусственных сапфиров, производимые ставропольским предприятием «Монокристалл». Завод обеспечивает порядка четверти мирового рынка искусственных сапфиров, его продукция используется при производстве швейцарских часов и смартфонов ведущих мировых марок.

Уникальная для России разработка компании «Стилсофт» – СВЧ-излучатели, устройства для систем безопасности, которые раньше всеми российскими потребителями закупались в Германии. Сегодня предприятие не только обеспечивает российский рынок, но уже работает на экспорт.

Усилиями ученых Ставропольского государственного аграрного университета запатентована новая порода коров, дающая мясо высокого качества – так называемую «мраморную» говядину. Трудно было пройти мимо аквариума с продукцией ставропольских предприятий, занимающихся разведением осетровых. В год ими производится до тонны черной икры. Обитателями одного из стендов были трехдневные утята, выращенные на новой ферме в Предгорном районе. Мощность открытого в прошлом году предприятия – 400 тысяч голов. В 2017 году планируется пуск второй очереди.

АПК Ставрополья есть чем гордиться. Начнем с рекордного урожая 2016 года в 10 миллионов тонн зерна. Валовой объем продукции стратегической для Ставрополья сельскохозяйственной и перерабатывающей отрасли растет. Однако ставропольцам важнее было донести до центральной законодательной власти, чего не хватает для более эффективной работы. Проблема «с бородой», которая уже не единожды поднималась нашими аграриями, – содержание сельскохозяйственных животных на личных подворьях. Законодательство не ограничивает численность поголовья – в итоге некоторые ЛПХ фактически являются фермами. Особенно актуальна эта проблема для востока края. Власти Ставрополья выступают за передачу субъектам федерации права самостоятельно определять нормативы содержания животных в личном подсобном хозяйстве. Это позволит легализовать теневые предприятия и обязать их соблюдать нормы ветеринарной безопасности, общепринятые в отрасли нормативы.

Больной вопрос — содержание водных объектов, которых в крае около двух тысяч. Водный налог — а это более двух миллиардов рублей в год – в полном объеме перечисляется в бюджет федеральный. Объем финансовых поступлений из российской казны на расчистку русел рек, берегоукрепительные работы не позволяет полностью избежать дополнительных рисков, которые возникают во время весенних паводков.

Заинтересовал сенаторов опыт реализации краевой программы местных инициатив. В свое время ее «обкатали» в восточных районах края, сегодня предложения с мест, под которые краевой бюджет готов выделить средства, принимаются от всех территорий. Наибольшая сумма заслуженно направляется муниципалитету, чей проект признается самым актуальным.

Учитывая нынешнюю ситуацию, превращение Кавминвод в курорт мирового уровня пока проблематично. Однако пробный шар уже брошен: начата реализация программы социально-экономического развития Кисловодска, на что в общей сложности федеральный бюджет выделит 78 миллиардов рублей. Особый поклон за это Валентине Матвиенко, которая стала частым гостем жемчужины Северного Кавказа и последовательно отстаивает интересы КМВ. Но и о других городах-курортах не стоит забывать, напомнил губернатор. Например, серьезной заботы давно требует лечебный парк Железноводска. В связи с этим качественно подготовленный закон о КМВ способен сыграть решающую роль, если в нем будут прописаны реальные механизмы для динамичного развития курортного региона.

В последний день работы в СФ состоялся пресс-подход Владимира Владимирова.

– Верхняя палата российского парламента остается оплотом, символом и эталоном подлинного федерализма, – отметил он. – Мы видим это по итоговому документу пленарного заседания, который сенаторы приняли единогласно. Актуальные предложения, которые мы на протяжении трех дней продвигали – от бюджетной обеспеченности региона до проблем АПК, – все вошли в документ. Это главное.

– Мы надеемся, что услышаны и вместе будем решать проблемы, о которых здесь шла речь, – подытожил председатель Думы Ставрополья Геннадий Ягубов.

Самое важное, что услышали представители края на двухсторонней встрече и в выступлении на закрытии большого мероприятия от Валентины Матвиенко:

– Мы продолжим и в дальнейшем оказывать содействие развитию края. Власти Ставрополья предложили для обсуждения злободневные темы, которые могут быть решены на федеральном уровне, в том числе Советом Федерации. И приехала делегация не с пустыми руками: опыт по ряду направлений деятельности исполнительной и законодательной власти края бесценен и для других регионов.

http://www.stapravda.ru/20170119/po_itogam_dney_stavropolya_v_sovete_federatsii_odobreny_mnogie_i_99728.html