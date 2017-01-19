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19 января 2017 г.

На Ставрополье мошенники получают доступ к сим-картам по поддельным доверенностям

Прокуратура Промышленного района Ставрополя, рассказали в ведомстве, утвердила обвинительное заключение в отношении ставропольчанина, «отличившегося» в кражах, причем новым способом, который вошел в обиход злоумышленников совсем недавно. Мужчина с помощью других граждан (уголовное дело выделено в отдельное производство) изготовил фальшивую доверенность от них на право совершения действий по заключению и расторжению договоров на абонентское обслуживание. В феврале прошлого года, предъявив ее в салоне связи вместе с сообщником, он восстановил якобы утраченную сим-карту на имя потерпевшего. И, получив доступ к «мобильному банку», привязанному к восстановленной симке, обвиняемый с банковской карты Сбербанка России похитил 414000 рублей. Таким же способом была совершена еще одна кража – почти 233022 рубля.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170119/na_stavropole_moshenniki_poluchayut_dostup_k_simkartam_po_poddel_99733.html
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