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19 января 2017 г.

Митрополит Кирилл освятил Сенгилеевское водохранилище близ Ставрополя

На Сенгилеевском водохранилище близ Ставрополя и в этом году получила продолжение традиция великого освящения воды в праздник Крещения Господня – Богоявления. Чин освящения вод на водозаборных сооружениях водохранилища совершил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Крещение Господне – один из самых древних и почитаемых праздников среди христиан. А вода, освященная по чину великого — архиерейского — освящения, называется великой святыней, ее разрешается пить только после особой молитвы и натощак. По учению церкви, водоосвящение совершается для предания воде Божьего благословения — благодати Святого Духа, снизошедшего на Христа у Иордани. Изначально святая вода использовалась в таинстве крещения, где она олицетворяет внешнюю сторону невидимой благодати, передаваемой крещаемому. Впоследствии вода стала освящаться для придания ей целебных свойств.

Как известно, Сенгилеевское водохранилище является основным источником питьевой воды для краевого центра и населенных пунктов Шпаковского и Грачевского районов с населением более 600 тысяч человек. Снабжение водой из Сенгилеевского водохранилища почти четверти жителей нашего края обеспечивает МУП «Водоканал» Ставрополя. От водохранилища до краевого центра воду приходится поднимать на высоту 440 метров. Технологически это занимает примерно три часа. Так что к вечеру крещенского дня освященная правящим архиереем вода уже попадает в дома ставропольчан – набрать ее можно, просто открыв кран. Однако при этом важно помнить, что освященная вода требует благоговейного отношения и употреблять ее принято с молитвой.

Применение святой воды в повседневной жизни православного христианина многообразно. К примеру, ее употребляют натощак в небольших количествах, кропят ею свое жилище. Верующие считают особенным свойством святой воды то, что, добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, она сообщает благодатные свойства и ей.

Освященную на Сенгилеевском водохранилище крещенскую воду, поступившую в дома ставропольцев, смогут употребить, конечно, и люди некрещеные, невоцерковленные. Никакого вреда им от этого, разумеется, быть не может. И никоим образом принесение в дом и прием святой воды не должны восприниматься как своего рода магия, как некое «церковное лекарство». Словом, каждый сам решает для себя, что значит для него происходящее, не навязывая другим своих взглядов.

***

На водосвятном богослужении присутствовали глава Ставрополя Андрей Джатдоев и председатель городской Думы Георгий Колягин.

 

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170119/mitropolit_kirill_osvyatil_sengileevskoe_vodokhranilische_bliz_s_99745.html
Фотография к статье Митрополит Кирилл освятил Сенгилеевское водохранилище близ Ставрополя
Митрополит Кирилл освятил Сенгилеевское водохранилище близ Ставрополя
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