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19 января 2017 г.

Легкоатлеты Ставропольского края получили 57 медалей российских соревнований в 2016 году

В Ставрополе прошла отчетная конференция федерации легкой атлетики Ставропольского края. С докладом по итогам года выступил ее председатель — заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Виктор Криунов.

Из его эмоциональной речи присутствовавшие узнали, что федерация легкой атлетики Ставропольского края (ФЛАСК) исторически занимает в физкультурно-спортивной жизни Ставрополья особое место. Воссозданная в 2009 году, она получила от минспорта края все полномочия в развитии данного вида спорта.

Федерация насчитывает 63 члена, представляющих большинство муниципальных образований края. В ноябре 2015 года ФЛАСК прошла аккредитацию (это важно). При поддержке минспорта края для ее деятельности созданы все условия, а на базе Ставропольского училища олимпийского резерва выделен офис. Ежегодно по окончании спортивного сезона проводятся отчетные конференции. Предыдущая, продлившая полномочия ее председателя на очередных четыре года, состоялась в ноябре 2014 года.

Устав и программа деятельности федерации по развитию легкой атлетики в крае разработаны сообразно со Стратегией развития физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 2009-2020 годы, в полном соответствии с которой ФЛАСК разрабатывает ежегодные планы работы.

Контроль за выполнением программы и планов работ осуществляет созданный федерацией президиум, в который входят 12 опытных специалистов.

Президиум определяет основные задачи развития легкой атлетики, мониторит состояние этого вида спорта в городах и районах края, рассматривает вопросы формирования сборных команд края по возрастам для участия в российских соревнованиях, утверждает календарь соревнований и судей на проведение краевых соревнований, представляет предложения по выделению из бюджета финансов на проведение краевых соревнований и сборов, организует краевой конкурс среди спортсменов и тренеров, рассматривает кандидатуры юных легкоатлетов для представления на губернаторскую стипендию, а также решает ряд других вопросов деятельности ФЛАСК.

ФЛАСК успешно взаимодействует с физкультурно-спортивными организациями, в том числе с минспортом и Олимпийским советом края, а также тесно сотрудничает с региональным центром спортивной подготовки и училищем олимпийского резерва.

Федерация организует работу по массовому вовлечению населения в занятия легкой атлетикой, особенно детей и молодежи. В настоящее время легкая атлетика включена во все спартакиады, в том числе среди сельского населения, трудовых коллективов городов, учащихся школ, вузов, допризывной молодежи, и других массовых мероприятий, включающих сдачу норм комплекса ГТО. В краевом календарном плане спортивно-массовых мероприятий на 2016 год были запланировано 65 спортивных мероприятий: чемпионаты и первенства края, всероссийские и краевые турниры, которые благодаря своевременному финансированию краевым минспорта были проведены в полном объеме. Общая сумма финансирования на 2016 год составила 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Кроме того в этом году по договорам пожертвования Всероссийская федерация легкой атлетики выделила на уставную деятельность 100 тысяч рублей и спортивный инвентарь (имитаторы для метания копья и Энциклопедия легкой атлетики) на 74 тысячи рублей. А награждение спортсменов на краевых турнирах – пробеге к вершине Машука, посвященном Дню физкультурника легкоатлетическом кроссе в Пятигорске и краевом открытом первенстве ОАО «Электроавтоматика» – проводилось за счет спонсорских средств.

Наиболее массовыми соревнованиями в 2016 году были чемпионаты и первенства Ставропольского края, посвященные Дню победы, краевые кроссы среди школьников, пробег, посвященный Всероссийскому олимпийскому дню в Ставрополе, массовые пробеги «Александровская миля» и «Весенние зори» в Невинномысске.

В настоящее время легкой атлетикой в крае занимаются около 27 тысяч человек. Этому способствует краевой календарь соревнований: в течение 2016 года только состязаний краевого уровня было проведено 30. А в городах и районах за год проводится более 150 различных легкоатлетических турниров.

Кроме официальных чемпионатов и первенств проводятся соревнования на призы выдающихся спортсменов и тренеров, мемориалы как дань памяти тем, кто оставил значительный след в истории отечественного спорта, — Дмитрию Серопегину и Борису Криунову, Александру Кудрину и Николаю Харичкину, Юрию Лукинову и Николаю Гнедому.

В 40 спортивных школах края имеются отделения легкой атлетики. Наиболее успешно работают ДЮСШ в Буденновске, Пятигорске и Кисловодске, в Александровском и Кочубеевском районах, а также краевые СДЮСШОР минспорта и минобразования. Всего в ДЮСШ занимаются более пяти тысяч юных спортсменов.

Основой спорта высших достижений и спортивного резерва являются региональный центр спортивной подготовки и Ставропольское училище олимпийского резерва, в которых регулярно проводятся олимпийские уроки, встречи с выдающимися спортсменами, заслуженными работниками физической культуры.

В крае работают 138 тренеров по легкой атлетике. Из них 12 являются заслуженными тренерами России, более 40 человек имеют высшую категорию. Успешнее других работают такие тренеры, как Виктор Мирошниченко и Владимир Ткачев, Иван Громов и Александр Татаринцев, Ирина Комарова, Сергей Халатян и Валерий Лемзин. Ими и другими наставниками в 2016 году было подготовлено 39 кандидатов в сборную команду России.

Члены ФЛАСК принимают активное участие в организации и проведении спортивных мероприятий, направленных на совершенствование пропаганды спортивного и олимпийского движения, особенно среди детей и молодежи, в организации и проведении олимпийских уроков в ДЮСШ, в общеобразовательных школах и вузах. Также они участвуют в разработке и издании методических пособий, спортивной литературы и подготовке публикаций в СМИ.

Заметно улучшилась работа краевой коллегии судей под руководством директора краевой СШОР по легкой атлетике мастера-международника Надежды Лобойко. Только в минувшем году семи судьям были присвоены всероссийские категории, 14 человек стали судьями первой и шесть – второй категории, 30 человек получили сертификат участника курса повышения квалификации судей первого и второго уровня (после проведения краевого семинара аккредитованным лектором Н. Шубиной). Всего в семинаре участвовали и успешно сдали квалификационные экзамены 130 человек.

На всероссийской конференции судей в президиум Всероссийской ассоциации судей была избрана Надежда Лобойко.

Огромный объем работы по ведению документации и организации антидопинговой пропаганды проводит ответственный секретарь, член президиума ФЛАСК Виктор Высоцкий. Глубокий анализ выступления спортсменов края на соревнованиях осуществляют члены президиума Тамара Захарова, Анатолий Смирнов и ВладимирТкачев.

Благодаря руководителю главного спортивного ведомства края Роману Маркову решен вопрос о подписании договора между губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым и тогда министром спорта России Виталием Мутко о строительстве в столице края в 2017 году легкоатлетического манежа, осуществлена реконструкция стадиона в Пятигорске, отремонтировано подтрибунное помещение на стадионе «Динамо» краевого центра, уложены беговые дорожки на стадионе в Зеленокумске, активно ведется ремонт стадиона в Кисловодске, здесь же создана спортивная база для сборных команд России.

Благодаря коммуникабельности заслуженного тренера России, члена президиума ФЛАСК Александра Татаринцева заметно активизировалась работа с массмедиа. На протяжении многих лет информационными спонсорами различных легкоатлетических соревнований выступают газеты «Ставропольская правда» и «Вечерний Ставрополь», а также районные и городские СМИ.

К несомненным достижениям года относятся 57 медалей ставропольских легкоатлетов на всероссийских соревнованиях 2016 года и выполнение всех мероприятий календарного плана, позволившее сборным командам края по всем возрастным группам выступать в российской суперлиге. Среди недостатков и упущений было отмечено снижение активности некогда лидировавшего Новоалександровского района, а также участие сборных Труновского, Изобильненского и Советского районов, Кисловодска, Ессентуков и Железноводска в краевых стартах неполным составом.

В заключение тепло попрощались с Виктором Криуновым, попросившим освободить его от должности председателя ФЛАСК. Участники конференции выразили глубокое сожаление о том, что последний представитель легендарной династии Криуновых прекращает активную деятельность.

Исполняющим обязанности председателя ФЛАСК единогласно избрана Надежда Лобойко, до этого работавшая заместителем председателя федерации.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170119/legkoatlety_stavropolskogo_kraya_poluchili_57_medaley_rossiyskik_99685.html
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