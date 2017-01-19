Какими именами называли детей на Ставрополье в 2016-м году

Фото: из архива газеты «СП»

В прошлом году в Ставропольском крае родилось 18 726 мальчиков и 18 186 девочек. Из них 354 двойни и три тройни. В краевом управлении ЗАГС рассказали какие имена носят эти малыши. Для мальчишек родители зачастую выбирали имя Артём, на второй позиции — Александр, затем Максим, Дмитрий, Иван, Михаил, Кирилл и Егор. Среди девчонок лидирует София, кстати, уже не первый год. Почетное второе место занимает Мария, третье – Анастасия, затем Виктория, Дарья, Полина, Арина, Екатерина, Анна и Ксения.

А еще, если говорить о необычных именах, в крае теперь живут Граф, Грант, Майор; Малина, Мадонна и Флора. Среди мальчиков также появились Адам, Елисей, Платон, Мирон, Ян. Среди редких женских имен – Агния, Дана, Лея, Мия, Паулина. В последнее время все больше родители стали называть своих деток старославянскими или древнерусскими именами: Святослав, Ростислав, Всеволод, Мстислав, Аким, Добрыня, Ермолай, Фома, Архип, Демид, Клим, Назар, Тихон, Мирослава, Милослава, Златослава, Ярослава, Анисья, Лукерья, Устинья, Евдокия, Матрена, Марфа, Клавдия, Прасковья.

Повзрослев, далеко не все остаются довольны выбором родителей, рассказывают в загсе. Так, в 2016 году сменили имя более 1 500 жителей края.

http://www.stapravda.ru/20170119/kakimi_imenami_nazyvali_detey_na_stavropole_v_2016m_godu_99699.html