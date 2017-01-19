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19 января 2017 г.

Факты мошенничества с покупкой жилья для государственных нужд выявлены на Ставрополье

Факты мошенничества, касающиеся покупки жилья для государственных нужд края, выявлены министерством имущественных отношений СК в станице Георгиевской Кочубеевского района.

Продавец квартир представил подложные документы в пакете конкурсной документации. При ближайшем рассмотрении написанное на бумаге не совпало с реальным положением дел. В частности, в технических паспортах двух квартир указано, что в доме имеется водопровод и канализация. А их нет и в помине. Более того, централизованное водоснабжение и канализация отсутствуют, как выяснилось, на территории всей станицы. Это подтверждено официально в ответах на запрос министерства Георгиевским сельсоветом и администрацией ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

После обнаружения подлога министерство обратилось в правоохранительные органы. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

– По официальным документам, представленным на торги и заверенным нотариально, жилые помещения полностью соответствовали предъявляемым требованиям, и, так как данная заявка была единственной, в соответствии с законодательством мы заключили государственный контракт с этим участником, – комментирует ситуацию первый заместитель министра имущественных отношений СК Виталий Зритнев. – Оказалось, что должностное лицо, подписавшее несоответствующий действительности технический паспорт, и гражданин, который по нотариальной доверенности представлял интересы собственника квартир в ходе электронного аукциона, – одно и то же лицо.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии пресс-службы министерства имущественных отношений СК
http://www.stapravda.ru/20170119/fakty_moshennichestva_s_pokupkoy_zhilya_dlya_gosudarstvennykh_nu_99729.html
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