Дело о ложном доносе о взрыве в студенческом общежитии Ставрополя направлено в суд

Прокуратура Промышленного района Ставрополя, рассказал наш источник в надзорном ведомстве, направила в суд уголовное дело в отношении ставропольчанина, 1998 года рождения, обвиняемого в ложном сообщении о готовящемся взрыве.

14 декабря 2016 года из комнаты одного из студенческих общежитий краевого центра он в соцсети опубликовал электронное сообщение «Ассалам алейкум, братья. Завтра я планирую теракт в городе Ставрополь, возле Park Hotel». Сообщение оказалось ложным. За совершение этого преступления максимальное наказание – лишения свободы на срок до трех лет, пояснили в прокуратуре Промышленного района.

http://www.stapravda.ru/20170119/delo_o_lozhnom_donose_o_vzryve_v_studencheskom_obschezhitii_stav_99739.html