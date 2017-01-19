Дело о ложном доносе о взрыве в студенческом общежитии Ставрополя направлено в суд
Прокуратура Промышленного района Ставрополя, рассказал наш источник в надзорном ведомстве, направила в суд уголовное дело в отношении ставропольчанина, 1998 года рождения, обвиняемого в ложном сообщении о готовящемся взрыве.
14 декабря 2016 года из комнаты одного из студенческих общежитий краевого центра он в соцсети опубликовал электронное сообщение «Ассалам алейкум, братья. Завтра я планирую теракт в городе Ставрополь, возле Park Hotel». Сообщение оказалось ложным. За совершение этого преступления максимальное наказание – лишения свободы на срок до трех лет, пояснили в прокуратуре Промышленного района.