2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
19 января 2017 г.

Дело о ложном доносе о взрыве в студенческом общежитии Ставрополя направлено в суд

Прокуратура Промышленного района Ставрополя, рассказал наш источник в надзорном ведомстве, направила в суд уголовное дело в отношении ставропольчанина, 1998 года рождения, обвиняемого в ложном сообщении о готовящемся взрыве.

14 декабря 2016 года из комнаты одного из студенческих общежитий краевого центра он в соцсети опубликовал электронное сообщение «Ассалам алейкум, братья. Завтра я планирую теракт в городе Ставрополь, возле Park Hotel». Сообщение оказалось ложным. За совершение этого преступления максимальное наказание – лишения свободы на срок до трех лет, пояснили в прокуратуре Промышленного района.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170119/delo_o_lozhnom_donose_o_vzryve_v_studencheskom_obschezhitii_stav_99739.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Ставрополь
Дело о ложном доносе о взрыве в студенческом общежитии Ставрополя направлено в суд
На Ставрополье мошенники получают доступ к сим-картам по поддельным доверенностям
Аспиранты СтГАУ прошли дистанционное обучение в Лондонском университете
21 января матчами открытого зимнего кубка Ставрополя стартует футбольный сезон
Баскетболисты ставропольского «Динамо» дважды обыграли соседей по турнирной таблице
Право и закон
Факты мошенничества с покупкой жилья для государственных нужд выявлены на Ставрополье
Сотрудница почты Невинномысска признала вину в коммерческом подкупе
Гражданин Турции пытался незаконно провезти партию товаров на Кавминводы
Пятигорские школьники предложили новые дорожные знаки
В Пятигорске директор «Рассвета» задолжал более 3 млн рублей зарплаты работникам

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!