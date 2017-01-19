Бдительная девочка спасла свой дом от пожара на Ставрополье

В селе Тищенское Изобильненского района бдительная 14-летняя девочка спасла родных и дом от пожара. Глубокой ночью она проснулась от шума в комнате, решила, что источником загадочного треска является телевизор, но на всякий случай позвонила в пожарную часть №105 ПАСС СК.

В четыре утра пожарные приехали в дом и обнаружили, что трещат горящие балки потолочного перекрытия вокруг дымохода печи. Они вывели из дома жильцов (подростка, ее мать и старенькую бабушку). Вскоре дом заполнился густым дымом. На чердак дома огнеборцы подали ствол, а затем приступили к разбору потолка, обмазанного глиной и соломой. «Без удаления этого промежуточного слоя добраться до горящих деревянных балок было невозможно, – рассказал подробности операции начальник ПЧ №105 ПАСС СК села Тищенское Евгений Белышев. – В доме проживает семья, состоящая на учете в социальных службах, денег на капитальный ремонт нет. Поэтому расчет работал с осторожностью, стараясь нанести дому как можно меньше ущерба водой и разбором». К семи утра жилье было спасено.

Скорее всего причиной инцидента стал перекал газовой печи, которой отапливается дом, считают специалисты. Эту семью ранее посещали с профилактическим осмотром – стенки печи и дымохода были в трещинах, что не соответствует правилам пожарной безопасности. Женщина обещала замазать щели, но слово не сдержала, поставив под угрозу жизнь домочадцев.

Пожарные напоминают жителям о необходимости соблюдать правила безопасности – не перекаливать печь и не оставлять ее без присмотра, не применять самодельные обогреватели, не перегружать электросети, не курить в постели, не оставлять дома детей без присмотра. Если вспыхнул огонь, то необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру телефона 112, эвакуировать людей.

http://www.stapravda.ru/20170119/bditelnaya_devochka_spasla_svoy_dom_ot_pozhara_na_stavropole_99723.html