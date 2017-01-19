Аспиранты СтГАУ прошли дистанционное обучение в Лондонском университете

Аспиранты факультетов ветеринарной медицины и технологического менеджмента Ставропольского государственного аграрного университета Олеся Яцык и Елена Телегина прошли дистанционный курс обучения в Лондонском университете Святого Георгия. Он назывался «Эра геномики: будущее генетики в медицине». Девушки изучили влияние наследственного заболевания, технологии, используемые для оценки генома человека, а также этические и правовые вопросы генетических исследований. Как отмечают в вузе, дистанционные формы получения дополнительного образования, в том числе в вузах Европы завоевывают всё большую популярность среди молодых ученых агроуниверситета.

http://www.stapravda.ru/20170119/aspiranty_stgau_proshli_distantsionnoe_obuchenie_v_londonskom_un_99709.html