Александровцы сразились в волейбол, отмечая годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В селах Александровском и Северном прошли традиционные районные соревнования по волейболу среди мужских команд, посвященные освобождению этих населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков.

Победители подгрупп — команда «БИС» из хутора Всадник и команда села Северного – вышли в финал, в котором в упорной борьбе победу одержали волейболисты Северного. Третье место заняла команда поселка Новокавказского, переигравшая команду села Александровского.

http://www.stapravda.ru/20170119/aleksandrovtsy_srazilis_v_voleybol_otmechaya_godovschinu_osvoboz_99704.html