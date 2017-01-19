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19 января 2017 г.

Александровцы сразились в волейбол, отмечая годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Волейбольный турнир, посвященный годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в Александровском районе

В селах Александровском и Северном прошли традиционные районные соревнования по волейболу среди мужских команд, посвященные освобождению этих населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков.

Победители подгрупп — команда «БИС» из хутора Всадник и команда села Северного – вышли в финал, в котором в упорной борьбе победу одержали волейболисты Северного. Третье место заняла команда поселка Новокавказского, переигравшая команду села Александровского.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170119/aleksandrovtsy_srazilis_v_voleybol_otmechaya_godovschinu_osvoboz_99704.html
Фотография к статье Александровцы сразились в волейбол, отмечая годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Волейбольный турнир, посвященный годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в Александровском районе
Волейбольный турнир, посвященный годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в Александровском районе
Фото предоставлено отделом физической культуры и спорта администрации Александровского района
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