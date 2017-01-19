21 января матчами открытого зимнего кубка Ставрополя стартует футбольный сезон
Определились участники розыгрыша открытого зимнего кубка города Ставрополя по футболу 2017 года, который до этого 41 год проходил под эгидой «Ставропольской правды».
Всего изъявило желание принять участие в турнире 19 команд. Пришлось краевой федерации футбола разбивать их на три подгруппы.
В группу «А», которая будет проводить матчи на поле СОШ № 11, вошли шесть клубов: СКФУ Ставрополь, «Сахарник» Изобильный, Лига дворового футбола, команда г. Михайловска, ДЮСШ по футболу г. Ставрополя и «Электроавтоматика» из краевого центра.
Группа «Б» будет проводить игры на стадионе клуба «Кожаный мяч». Здесь померяются силами ДЮСШ «Кожаный мяч-2001», «Труженик» из с. Архангельского, ФК «Юниор» Ставрополь, «Гигант» из Сотниковского, «Вепрь» Ставрополь, УОР-2000, ДЮСШ «Кожаный мяч-СКГИ» Ставрополь.
На стадионе училища олимпийского резерва поспорят клубы группы «В»: УОР-99, «Агросоюз» Ивановское, «Родина» из Дмитриевского, «Агросахар» Тищенское, «Свободный труд» Новоселицкое и УОР-2001.
18 февраля пройдут стыковые игры, в которых примут участие команды, занявшие 1-2 места в группах, а также две лучшие команды, ставшие третьими. На следующий день состоятся полуфиналы. На 23 февраля назначены два матча: в одном неудачники полуфиналов разыграют третье место, а следом состоится финальный матч.