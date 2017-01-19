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19 января 2017 г.

176 сирот скоро справят новоселье на Ставрополье

140 квартир в Ставрополе и Георгиевске для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, готовы к заселению. До конца января, сообщили в министерстве имущественных отношений края, ключи от квартир будут переданы новоселам – после заключения с ними договоров социального найма.

Еще 36 квартир, как только будут завершены процедуры по их регистрации, передадут сиротам в поселке Анджиевском Минераловодского района. «Дом в Анджиевском – один из печальных примеров долгостроя: совместными усилиями с общественниками и правоохранительными органами удалось довести дело до логического завершения, – отметил министр Алексей Газаров. – Квартиры уже переданы застройщиком под заселение».

 

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20170119/176_sirot_skoro_spravyat_novosele_na_stavropole_99748.html
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