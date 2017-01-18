Житель Георгиевского района сел на три года за изнасилование 73-летней женщины

Вынесен приговор 46-летнему жителю Георгиевского района. Он признан виновным в изнасиловании. 17 октября прошлого года пьяный мужчина в своем доме в станице Лысогорской Георгиевского района, изнасиловал 73-летнюю свекровь своей дочери.

Приговор суда – три года лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии общего режима, сообщили в краевом управлении СКР.

http://www.stapravda.ru/20170118/zhitel_georgievskogo_rayona_sel_na_tri_goda_za_iznasilovanie_73l_99686.html