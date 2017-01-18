Выставка пейзажной фотографии Алексея Заморкина представлена в Ставрополе

В Ставрополе в ДКиС открылась выставка пейзажной фотографии члена Союза фотохудожников и Союза журналистов России Алексея Заморкина. Большая тема – необыкновенная и необъятная красота природы – в руках мастера открывается в самых ярких и вдохновенных красках. Будто идешь по осеннему лесу, а под ногами шуршат золотые листья, или взобрался на высоченную гору – дышишь чистейшим воздухом. А вот поле разнотравья, украшенное красными маками...

Алексей Заморкин запечатлел пейзажи Ставропольского края, Средней полосы России, Сибири, Дальнего Востока, есть снимки из заграничных поездок – Вьетнам, Перу, Непал... Он хотел рассказать нам о том, что в каждой стране природа своя, но везде она прекрасна. Везде хорошо, где человек не разрушитель, но созидатель.

Фотовыставка может называться по-разному, рассказали организаторы. Традиционно – «Классика жанра», банально – «Времена года», но лучше, чтобы в названии присутствовала сказка, поэтому – «Двенадцать месяцев». Здесь красуются фотографии, созданные за последние пять лет. Автор не искал эдакой экзотики, обращался к самым простым природным архетипам: степь, горы, лес, вода, небо. Иной раз по нескольку часов Алексей Заморкин мог проводить на одном и том же месте, выбирая ракурс, ожидая нужного освещения. Он, например, рассказал, что долго пытался сфотографировать водопад, и лишь когда ощутил его ритм, снимок удался. В другой раз окружающая природа настолько поразила мастера, что он даже не прикоснулся к технике – главное, получил порцию вдохновения!

Алексей Заморкин известен не только в крае и в России, но и за рубежом. На его счету несколько десятков персональных выставок (Ставрополь, Ростов-на-Дону, Мурманск, Париж). Работы фотографа находятся в фондах Ставропольского краевого музея изобразительных искусств, Ставропольского музея-заповедника имени Г. Прозрителева и Г. Праве, а также частных собраниях. Знакомые и почитатели творчества Алексея Заморкина знают, что не существует жанра, который не поддался бы его таланту. Он создает прекрасные портреты, в его творчестве есть место репортажным снимкам – интересно все! Эта серия работ снималась на пленку с помощью объективов прошлого столетия. Как объяснил А. Заморкин, старая оптика имеет свой индивидуальный почерк. Она в отличие от современных фотоаппаратов не «съедает» воздух.

– Пейзаж интересен для меня тем, что, когда его снимаешь, отдыхаешь душой, – признался А. Заморкин. – И это ощущение присутствия важно на всех этапах работы с фотографией: в момент съемки, когда проявляешь пленку, оцифровываешь, переносишь снимок на бумагу. Пейзаж сложнее других жанров, потому что его нужно поймать: оказаться в нужное время в нужном месте, дождаться состояния, когда природа с тобой заговорит.

http://www.stapravda.ru/20170118/vystavka_peyzazhnoy_fotografii_alekseya_zamorkina_predstavlena_v_99625.html