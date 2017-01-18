Всероссийский турнир по самбо среди юниоров состоялся в Армавире

Три «бронзы» на троих / «Ставропольская правда» от 18 января 2017 г.

В Армавире прошел Всероссийский турнир по самбо среди юниоров 1997-1998 годов рождения, посвященный памяти воинов-афганцев, являющийся отборочным на первенство России. Сборную команду нашего края на этих соревнованиях успешно представляли спортсмены ШВСМ дзюдо и самбо, трое из которых стали бронзовыми призерами турнира.

Это Сергей Ревтов (весовая категория до 68 кг, тренер Александр Забирко), Егор Иорин (в весе до 74 кг, тренер Виталий Волобуев) и Резуан Дышеков (до 82 кг, тренер Арамбий Хапай).

http://www.stapravda.ru/20170118/vserossiyskiy_turnir_po_sambo_sredi_yuniorov_sostoyalsya_v_armav_99630.html