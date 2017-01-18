Водитель грузовой «ГАЗели» сбил пешехода на «Подъезде к городу Ставрополю»

17 января около 7 часов утра на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» водитель автомашины «ГАЗель» не справился с управлением и сбил пешехода, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Пострадавший – 36-летний житель Ставрополя – госпитализирован. Световозвращающих элементы у него на одежде не было.

http://www.stapravda.ru/20170118/voditel_gruzovoy_gazeli_sbil_peshekhoda_na_podezde_k_gorodu_stav_99671.html