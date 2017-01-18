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18 января 2017 г.

Виноградари Ставрополья дали мастер-класс по старинному виноделию в Совете Федерации

Виноградарские и винодельческие предприятия Ставропольского края представили свою продукцию в рамках Дней Ставрополья в Совете Федерации в Москве.

За последние несколько лет отрасль показывает устойчивый рост. Важным итогом последних лет является узнаваемость региональных брендов и повышение спроса на российском рынке ставропольской продукции. Одной из ярких страниц выставки стала экспозиция ГКУ «Ставропольвиноградпром», представлявшей винодельческую продукцию предприятий края, рассказали в ведомстве. Огромный интерес у участников и гостей выставки вызвал процесс изготовления свежевыжатого виноградного сока старинным способом – давлением винограда в чане, который был продемонстрирован, что называется, на глазах у изумленной публики.

Виноградарство – одно из самых мощных направлений регионального агропрома, получающих господдержку. Государство компенсирует свыше 80 процентов всех понесенных затрат. К тому же, наш край обладает прекрасными почвенно-климатическими условиями для развития этой отрасли. Приоритетные направления работы ГКУ «Ставропольвиноградпром» – координация и развитие виноградарско-винодельческой отрасли края, обеспечение организационно-экономических, финансовых и правовых условий эффективного развития, увеличение площадей виноградных насаждений и производства качественной винодельческой продукции, в том числе и изменение приоритетов потребителей в сторону натуральных вин, воспитание в них культуры пития.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170118/vinogradari_stavropolya_dali_masterklass_po_starinnomu_vinodeliy_99673.html
Фотография к статье Виноградари Ставрополья дали мастер-класс по старинному виноделию в Совете Федерации
Ставропольские виноградари дали мастер-класс по старинному виноделию в Совете Федерации
Ставропольские виноградари дали мастер-класс по старинному виноделию в Совете Федерации
Фото: ГКУ «Ставропольвиноградпром»
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