Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Ставрополья В.Владимировым

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. В ней приняли участие председатель думы края Геннадий Ягубов, а также представители Ставрополья в Совете Федерации Михаил Афанасов, Валерий Гаевский.

В ходе беседы обсуждены вопросы социально-экономического состояния региона.

– Ставрополье – динамично развивающийся край и опыт его развития может быть транслирован на другие субъекты федерации», – сказала Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации обратила внимание на большие задачи, которые возложены на руководство Ставрополья, в частности, по дальнейшему развитию Кисловодска.

– Необходимо продолжать эту работу. Кисловодск можно сделать эталоном для других российских курортов, – подчеркнула она.

Валентина Матвиенко отметила, что экономические успехи региона позволили добиться ощутимых результатов и в социальной сфере.

– Считаю одним из самых главных показателей естественный прирост населения. На Ставрополье он увеличился за прошлый год и составил около 4 тысяч человек, – отметил Владимир Владимиров.

По мнению Валентины Матвиенко, такая динамика свидетельствует о хорошем состоянии социального климата в крае.

Мероприятия в ходе Дней субъекта Федерации – хорошая возможность показать достижения и обсудить решение имеющихся проблем и наиболее сложных вопросов, отметила Валентина Матвиенко.

– Я знаю, что с участием представителей Ставропольского края хорошо прошли заседания комитетов Совета Федерации. У вас профессиональная команда, очень профессиональный был разговор. Хорошо, что вы нам даёте возможность ближе познакомиться со Ставропольским краем, обсудить его вопросы. По итогам этого обсуждения будет принято постановление. Мы возьмём его на контроль и вместе постараемся исполнить, – сказала спикер верхней палаты парламента.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170118/valentina_matvienko_provela_vstrechu_s_gubernatorom_stavropolya__99672.html