Фотография к статье В Ставропольском крае ОРВИ заболели более 15 тысяч человек
Фото: Эдуард КОРНИЕНКО
Эпидемия гриппа заставила ставропольцев надевать маски.
В Ставропольском крае продолжают отслеживать ситуацию по гриппу и ОРВИ. По итогам прошлой недели за медицинской помощью обратились 15615 человек. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по СК, показатель заболеваемости стал выше эпидемического порога для данной недели на 15,3 процента.
Специалисты советуют быть внимательными к здоровью: соблюдать меры профилактики, при появлении первых признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.