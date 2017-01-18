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18 января 2017 г.

В Ставропольском крае ОРВИ заболели более 15 тысяч человек

В Ставропольском крае продолжают отслеживать ситуацию по гриппу и ОРВИ. По итогам прошлой недели за медицинской помощью обратились 15615 человек. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по СК,  показатель заболеваемости стал выше эпидемического порога для данной недели на 15,3 процента.

Специалисты советуют быть внимательными к здоровью: соблюдать меры профилактики, при появлении первых признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170118/v_stavropolskom_krae_orvi_zaboleli_bolee_15_tysyach_chelovek_99657.html
Фотография к статье В Ставропольском крае ОРВИ заболели более 15 тысяч человек
Эпидемия гриппа заставила ставропольцев надевать маски.
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