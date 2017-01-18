В Ставрополе столкнулись пассажирская маршрутка и иномарка

17 января около 21 часа водитель маршрутного такси «ГАЗель», двигаясь по проспекту Карла Маркса и поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Хонда Аккорд», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. За медицинской помощью обратился 47-летний водитель иномарки, который получил травму головы. Никто из других участников аварии не пострадал.

http://www.stapravda.ru/20170118/v_stavropole_stolknulis_passazhirskaya_marshrutka_i_inomarka_99670.html