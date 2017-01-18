В Ставрополе платные парковки под угрозой закрытия

На очередной планерке в администрации города глава Ставрополя А. Джатдоев назвал неудовлетворительной работу по эксплуатации платных парковок. Сегодня раздражение горожан вызывает даже не сам факт существования платных автостоянок. Автолюбители жалуются на неудобное расположение въездов и паркоматов, на сбои в работе оборудования. И хотя ответственные лица заявили, что проблемы решаются, а в помощь водителям даже запущено мобильное приложение, все это, как отметил глава, лишь полумеры. Он пригрозил закрыть платные парковки, если в ближайшее время не будет наведен порядок.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170118/v_stavropole_platnye_parkovki_pod_ugrozoy_zakrytiya_99660.html