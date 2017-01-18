В Совете Федерации РФ обсудили опыт работы Ставрополья в сфере занятости

В рамках Дней Ставропольского края в Совете Федерации РФ на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике обсуждались меры, принимаемые на Ставрополье по выявлению лиц, не состоящих в трудовых отношениях – так называемых «самозанятых граждан».

Заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина сообщила, что последние два года в регионе ведется системная работа по снижению неформальной занятности.

– Началом работы стала информационно-разъяснительная кампания в средствах массовой информации, других информационных ресурсах. Параллельно была организована работа по выявлению работодателей или граждан, допускающих неформальную занятость работников: сверка баз данных государственных внебюджетных фондов, рейды рабочих групп на рынки, строительные объекты, анализ использования земель, перевод гражданско-правовых договоров в трудовые, – перечислила Ирина Кувалдина.

По ее словам, в 2015 году были заключены договоры с более чем 85 тыс. работников, в 2016 году – с 81 тыс. работников.

Как отметили участники заседания, для дальнейшего повышения эффективности работы по легализации трудовых отношений нужно на законодательном уровне решить ряд проблем, с которыми приходиться сталкиваться на практике. В частности, необходимо разработать закон о персонифицированном учете, об усилении ответственности работодателей за неоформленные трудовые отношения, а также принять ряд других мер.

Обсудив ситуацию в Ставропольском крае, связанную с выявлением самозанятых граждан, члены комитета сошлись во мнении, что применение законодательства в случаях теневой трудовой деятельности остается проблематичным на практике, однако назрела необходимость внесения изменений в федеральное законодательство.

– Органы местного самоуправления должны быть наделены полномочиями на проведение проверочных мероприятий по вопросу трудовых отношений, важно усилить ответственность как работодателя, так и работника за нарушение трудового законодательства, а также отнеси граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, к категории самозанятых, – уверен Валерий Рязанский.

Сенатор также указал на необходимость координации деятельности правоохранительных органов и контрольно-надзорных структур с органами местного самоуправления муниципальных образований.

В ходе заседания члены Комитета также обсудили тему улучшения качества жизни людей пожилого возраста.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170118/v_sovete_federatsii_rf_obsudili_opyt_raboty_stavropolya_v_sfere__99667.html