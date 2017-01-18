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18 января 2017 г.

В Пятигорске «Центральный» стадион станет «безбарьерным» в 2017 году

В Пятигорске на очередном заседании координационного комитета по делам инвалидов подвели итоги реализации подпрограммы «Доступная среда».

Отмечено, что в формате доступной среды изменили свой облик Дворец детского творчества, две спортшколы, два учреждения культуры, объекты транспортной инфраструктуры. На эти цели было направлено 17,3 миллиона рублей (субсидии края плюс средства местного бюджета). Две остановки общественного транспорта оснащены тактильно-звуковой мнемосхемой. Переоборудовано 12 перекрестков в разных микрорайонах Пятигорска: понижены бордюры, уложена тактильная плитка, оборудованы ограждения, устроены пологие съезды к проезжей части, в светофоры вмонтированы звуковые сигнализаторы.

В минувшем году серьезные перемены коснулись городского Дома культуры: установлены поручни, тактильные плитка и таблицы, кнопка вызова, обеспечены удобные подходы со стороны улицы Бульварной и проспекта 40 лет Октября. Кроме того приобретен лестничный подъемник для МБУК «Центральная библиотечная система», а в детской музыкальной школе № 2 расширены дверные проемы. Общая сумма расходов составила около 1,8 миллиона рублей.

Как сообщила заместитель главы администрации Пятигорска Инна Плесникова, в этом году решили не распылять средства на несколько объектов, а сосредоточились на кардинальном переоборудовании стадиона «Центральный». Прежде всего здесь необходимо обустроить санитарно-гигиенические помещения.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170118/v_pyatigorske_tsentralnyy_stadion_stanet_bezbarernym_v_2017_godu_99675.html
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