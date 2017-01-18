Фотография к статье В каких родниках не следует купаться в Крещение жителям Ставрополя
Фото: Эдуард КОРНИЕНКО
Погружение в Крещенскую купель
В канун праздника Крещения Господня в Ставрополе взяты пробы из двух родников – «Корыта» и Серафима Саровского.
Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, по санитарно-химическому показателю вода в них не соответствует норме, содержит нитраты. Для освещения воду советуют брать из централизованного водопровода – в колонках при храмах или из дома.