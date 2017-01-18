В каких родниках не следует купаться в Крещение жителям Ставрополя

В канун праздника Крещения Господня в Ставрополе взяты пробы из двух родников – «Корыта» и Серафима Саровского.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, по санитарно-химическому показателю вода в них не соответствует норме, содержит нитраты. Для освещения воду советуют брать из централизованного водопровода – в колонках при храмах или из дома.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170118/v_kakikh_rodnikakh_ne_sleduet_kupatsya_v_kreschenie_zhitelyam_st_99653.html