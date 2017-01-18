2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
18 января 2017 г.

В каких родниках не следует купаться в Крещение жителям Ставрополя

В канун праздника Крещения Господня в Ставрополе взяты пробы из двух родников – «Корыта» и Серафима Саровского.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, по санитарно-химическому показателю вода в них не соответствует норме, содержит нитраты. Для освещения воду советуют брать из централизованного водопровода – в колонках при храмах или из дома.

 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170118/v_kakikh_rodnikakh_ne_sleduet_kupatsya_v_kreschenie_zhitelyam_st_99653.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Общество
Представления российских журналистов о профессии – результаты опроса
Татьянин день студенты отметят на эко-пикнике в Ставрополе
Ставрополь готовится отметить 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
В Ставропольском крае ОРВИ заболели более 15 тысяч человек
В каких родниках не следует купаться в Крещение жителям Ставрополя
Религии
Как на Ставрополье отмечают праздник Крещения
Окунуться в крещенскую купель можно будет в Большом Зеленчуке
Почему «запретили» священника
Обеспечение безопасности в Крещенскую ночь обсудили в Ставрополе
Муфтий Ставрополья посетил Чечню
Ставрополь
С 2017 года МФО работают по новым правилам
В Ставрополе стартовала благотворительная акция в помощь нуждающимся
Выставка пейзажной фотографии Алексея Заморкина представлена в Ставрополе
В администрации Ставрополя назначены руководители двух комитетов
Овечьи проблемы обсудили в Ставрополе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!