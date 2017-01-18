2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
18 января 2017 г.

Татьянин день студенты отметят на эко-пикнике в Ставрополе

Татьянин день в Ставрополе отметят под знаком Года экологии

25 января студенты Ставрополь отпразднуют Татьянин день, который пройдет в парке культуры и отдыха «Победа». Любимый праздник молодежи обещает быть ярким и очень веселым. И, кстати, он будет посвящен Году экологии.

Как стало известно, на территории ледового катка расвернутся студенческие подворья, пройдут соревнования, конкурсы между учебными заведениями. Каждая студенческая делегация будет оцениваться компетентным жюри по «экологически чистым» номинациям: лучшее подворье – «Студенческий заповедник», самая массовая группа поддержки – «Гринпис!», лучшее студенческое блюдо – «Без ГМО!», студенческое изобретение по очистке окружающей среды – «Зашиваем озоновые дыры!», автопробег – «Био-автомобиль!» и эстафета на льду – «Ледяной полюс!».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170118/tatyanin_den_studenty_otmetyat_na_ekopiknike_v_stavropole_99656.html
Фотография к статье Татьянин день студенты отметят на эко-пикнике в Ставрополе
Татьянин день в Ставрополе отметят под знаком Года экологии
Татьянин день в Ставрополе отметят под знаком Года экологии
Закрыть
Татьянин день - день студентов (ссылки по теме)
Вероника Скворцова рассказала ставропольским студентам, как стать министром здравоохранения
Власти Ставрополья поздравили студентов с праздником
Татьянин день весело отмечают студенты в Ставрополе
К Дню студента в Пятигорске провели акцию «Монетка на удачу»
День студента в СтГМУ: в стиле экстренного выпуска новостей с сахаром в зачетках
Студенты из Ставрополя отметили Татьянин день на льду Красной площади
День студента отметили в Пятигорском краеведческом музее
Татьянин день отпраздновали студенты в парке Победы Ставрополя: автопробег, выставка, танцы и веселье
25 января – Татьянин день – День российского студенчества
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Общество
Представления российских журналистов о профессии – результаты опроса
Татьянин день студенты отметят на эко-пикнике в Ставрополе
Ставрополь готовится отметить 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
В Ставропольском крае ОРВИ заболели более 15 тысяч человек
В каких родниках не следует купаться в Крещение жителям Ставрополя
Образование
«Племзавод Вторая Пятилетка» принимал студентов СГАУ
Родительский лекторий по вопросам подготовки к ГИА провели в Ставрополе
Региональный этап олимпиады школьников проходит на Ставрополье
Школьники Ставрополя работают над созданием книги о войне
Родители выпускников школ Ставропольского края смогут задать вопросы главе Рособрнадзора
Ставрополь
С 2017 года МФО работают по новым правилам
В Ставрополе стартовала благотворительная акция в помощь нуждающимся
Выставка пейзажной фотографии Алексея Заморкина представлена в Ставрополе
Как на Ставрополье отмечают праздник Крещения
В администрации Ставрополя назначены руководители двух комитетов

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!