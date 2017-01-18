Татьянин день студенты отметят на эко-пикнике в Ставрополе

25 января студенты Ставрополь отпразднуют Татьянин день, который пройдет в парке культуры и отдыха «Победа». Любимый праздник молодежи обещает быть ярким и очень веселым. И, кстати, он будет посвящен Году экологии.

Как стало известно, на территории ледового катка расвернутся студенческие подворья, пройдут соревнования, конкурсы между учебными заведениями. Каждая студенческая делегация будет оцениваться компетентным жюри по «экологически чистым» номинациям: лучшее подворье – «Студенческий заповедник», самая массовая группа поддержки – «Гринпис!», лучшее студенческое блюдо – «Без ГМО!», студенческое изобретение по очистке окружающей среды – «Зашиваем озоновые дыры!», автопробег – «Био-автомобиль!» и эстафета на льду – «Ледяной полюс!».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170118/tatyanin_den_studenty_otmetyat_na_ekopiknike_v_stavropole_99656.html